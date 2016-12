CIÚMES Mulher invade trabalho do marido e tenta agredir funcionária com vassoura Agressora achou que a vítima fosse amante do marido

12 DEZ 2016 Por MARIANE CHIANEZI 14h:51

Acreditando que o marido estava tendo um caso com a colega de trabalho, uma mulher, de 42 anos, invadiu o local de serviço de ambos e, com uma vassoura, correu atrás da suposta amante, de 50 anos, na noite de ontem (11), em um restaurante de Três Lagoas. De acordo com o boletim de ocorrência, a agressora chegou ao local xingando a vítima de vagabunda e foi em sua direção, agredindo-a com socos. O companheiro da mulher, que também trabalha no local, a segurou enquanto a colega fugia para a rua. Prontamente ela pegou uma vassoura e perseguiu a mulher para poder agredi-lá. Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) a vítima disse que a esposa do homem pode ter confundido com outra funcionária.

Leia Também