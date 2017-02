EXERCÍCIOS FÍSICOS Mulher é assaltada durante atividades

em frente de quartel do Exército Ação criminosa aconteceu durante a noite, em Três Lagoas

Mulher, de 33 anos, foi assaltada quando praticava atividades físicas em pista que fica em frente do quartel do Exército, na Rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, no Centro de Três Lagoas. O crime aconteceu por volta das 21h de ontem.

A vítima declarou para policiais que o assaltante aproximou-se de bicicleta e, com uso de faca, fez ameaças exigindo telefone celular.

Com medo, a mulher atendeu a ordem do criminoso, que em seguida fugiu. Policiais militares foram chamados e fizeram buscas pela região, mas não encontraram suspeitos.