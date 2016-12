52 anos Motociclista sem CNH e bêbado

mata pedestre atropelado Ednilson teve ferimentos e foi levado para hospital sob escolta policial

Motociclista, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que conduzia CG Titan bêbado, foi preso depois de atropelar e matar o pedestre Davi Ezequiel Barreto, 52 anos. O acidente aconteceu por volta das 20h30min de ontem, na Rua Michel Thomé, no Bairro São Jorge, em Três Lagoas.

Consta em Boletim de Ocorrência que Ednilson de Oliveira da Silva, 21, conduzia a moto pela via pública quando atropelou o pedestre. No registro não há informação se a vítima caminhava pelo acostamento ou se tentava atravessar no momento em que foi atingida.

Davi morreu ainda no local. Ele estava sem documentos e foi identificado por um filho. O motociclista sofreu escoriações e foi levado para hospital. Militares constatam que Ednilson aparentava ter feito consumo de bebida alcoólica e não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O rapaz ficou internado sob escolta policial. Após receber liberação médica, será levado à delegacia.