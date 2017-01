PRF Motociclista é preso com revólver, munições, facas e machadinha Ele também não tinha CNH e estava em moto com documento vencido

Instalador de placas de veículos, de 28 anos, foi preso ao ser surpreendido por equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com revólver calibre .22, 37 munições do mesmo calibre, oito facas e uma machadinha. Flagrante aconteceu por volta das 16h de ontem, no km 251 da BR-158, na cidade de Três Lagoas.

De acordo com a polícia, homem conduzia motocicleta Titan quando foi abordado. Ele demonstrou nervosismo e, por conta de seu comportamento, agentes vistoriaram a bolsa do motociclista, momento em que encontraram revólver municiado, munições, facas e machadinha.

Diante do flagrante, instalador contou que a arma não tinha registro e que, na ocasião, seguia para fazenda, onde iria caçar. Além de não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), rapaz conduzia moto com documento vencido.

Veículo foi apreendido e condutor encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.