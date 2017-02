RODOVIA Morre jovem que veio a MS em busca de emprego e se envolveu em acidente Marcelo Cavalcante sofreu traumatismo craniano e várias escoriações pelo corpo

Morreu na Santa Casa de Araçatuba, por volta das 10h desta quarta-feira (15), onde estava internado há sete dias, o jovem Marcelo Cavalcante, 27 anos, que se envolveu em acidente de moto, na BR-262, entre Três Lagoas e Castilho, interior de São Paulo, na última quarta-feira (8).

Seu estado de saúde era considerado grave. Ele sofreu traumatismo craniano e várias escoriações pelo corpo. Marcelo conduzia uma motocicleta no dia do acidente e foi localizado por motorista caído às margens da rodovia, inconsciente.

Ele foi socorrido por equipe do Samu e levado à Santa Casa de Andradina. Por conta da gravidade do acidente, no mesmo dia ele foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba.

De acordo com André Silva, amigo do jovem, ele havia se mudado para Três Lagoas recentemente na intenção de conseguir emprego. Ele era natural de Fernandópolis (SP). A família soube do acidente um dia depois do ocorrido, pois não o hospital não conseguiu localizá-la de imediato.

O corpo de Marcelo foi levado para Fernandópolis, onde acontece o velório.