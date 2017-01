TRÊS LAGOAS Moradores flagram cobra venenosa

em terreno abandonado da prefeitura Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou animal

Moradores do bairro São João, em Três Lagoas, denunciam terreno abandonado pela prefeitura. Foto encaminhada ao Portal Correio do Estado mostra matagal em uma área com placa da administração municipal. Mas o que mais intriga não é o mato e o lixo depositado na área, mas sim o surgimento de animais peçonhentos, entre eles cobra.

Na manhã desta quinta-feira (19), uma cobra venenosa da espécie coral foi flagrada pelos moradores da região, e, segundo eles, ela surgiu do terreno abandonado.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e resgatou o animal.