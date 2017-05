protesto buracos Moradores bloqueiam rua que dá acesso

a indústrias em protesto contra buracos Vias no bairro Jupiá, em Três Lagoas, estão sem condições de rodagem

Moradores do bairro de pescadores Jupiá, em Três Lagoas, bloquearam trecho da Rua Egídio Thomé como forma de protesto contra buracos existentes no local.

Segundo o grupo de pelo menos 30 pessoas, está quase impossível passar com veículos no local e quando chove a situação piora ainda mais. Esses moradores alegam que os veículos pesados que circulam pela via diariamente com destino às indústrias seriam um dos responsáveis por piorar a condição das ruas do bairro.

A manifestação aconteceu no período da manhã e durou cerca de três horas. Neste período, nenhum veículo conseguiu passar pelo local.

A Polícia Militar (PM) acompanhou o protesto e destacou que aconteceu de forma pacífica, sem registro de ocorrência.

De acordo com moradores de Jupiá, os buracos não prejudicam apenas os carros, que passam por manutenção por mais vezes por conta da dificuldade de acesso, mas provocam acidentes. Recentemente, um ciclista caiu porque tentou desviar de um buraco e cair em outro.

Dirceu Deguti, secretário de Infraestrutura e Trânsito, esteve no local e se comprometeu a resolver o problema. Contudo, não foi dado prazo para que haja tapa-buraco no bairro.