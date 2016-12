Três Lagoas Mergulhadores retiram mais de três toneladas de sujeira do Rio Paraná Limpeza acontece na região de Jupiá

Mergulhadores voluntários se uniram no último final de semana para limpar o Rio Paraná, região de Jupiá, em Três Lagoas. Foram dois dias de limpeza, sábado e domingo, e ao final da ação eles recolheram mais de três toneladas de lixo, entre pneus, garrafas e tambores.

A ação contou com o aval da promotoria de Meio Ambiente, através do promotor, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, e foi encabeçada pelos mergulhadores, Marcos Freire e Gilberto Alves.

De acordo com o promotor, a maioria do lixo é jogada no rio por empresas da Cidade, como forma de descarte. “Esse é um grande absurdo, temos um local próprio de descarte de pneus, por exemplo, e alguns empresários insistem em jogar lixo no rio, assim como alguns turistas que também agem com desleixo”, destacou.

Antônio Carlos disse que não descarta a possibilidade de abrir inquérito para investigar quais empresas agiram desta forma