pedido diferente Menino que sonha ser policial

ganha festa temática e surpresa Bruno Vinícius, de 4 anos, disse que quer ser da Rotai quando crescer

Em geral, criança adora aniversário e quando a data se aproxima trata logo de falar para os pais o tema que quer para a festa. Os principais temas são relacionados a super-heróis favoritos. Mas não foi o que aconteceu neste ano com o pequeno Bruno Vinícius, de 4 anos, morador de Três Lagoas.

Ele pediu aos pais para que a decoração da sua festa fosse da Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai), grupo especializado da Polícia Militar (PM).

De acordo com Carlos Eduardo Almeida, tio do garoto, o sonho dele é ser um policial da Rotai quando crescer. Por isso, a família decidiu realizar o desejo dele e fez uma festa que representasse o grupo policial. Eles também conseguiram confeccionar uma farda adaptada para o garoto, ao estilo que os policiais militares usam.

Mas o que Bruno Vinícius não imaginava é que teria uma surpresa no meio da festa: a visita de policiais da Rotai. Conforme o tio Carlos Eduardo, Bruno ficou radiante com a surpresa, pois conheceu de perto seus maiores ídolos e ainda teve direito de tirar fotos com eles e na viatura também.

“Deus abençoe todos vocês. Isso mostra que vocês são do bem e que não são o que certas pessoas pensam. Muito obrigado. Parabéns pela atitude de cada um de vocês. Vocês não sabem o quanto ele está feliz”, publicou o tio em uma rede social.