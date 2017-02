TRÊS LAGOAS Menino que ficou desaparecido em mata ganha festa de aniversário dos bombeiros Arthur disse que, quando crescer, quer ser bombeiro

Militares do 5º Grupamento de Bombeiros de Três Lagoas deixaram a manhã do pequeno Arthur Mariano Dias mais feliz. É que ele completou quatro anos e ganhou, de presente de aniversário, uma festa na corporação, com direito a bolo e a conhecer equipamentos e veículos dos profissionais.

Conforme o Corpo de Bombeiros, ele conheceu toda a estrutura do local e participou de algumas atividades. Toda a equipe cantou parabéns e ele ganhou um carrinho de bombeiros, já que disse que quando crescer quer ser um.

Arthur ficou conhecido no dia 26 de janeiro deste ano após se perder em uma mata ao lado do sítio da sua avó, localizado na região do Distrito Industrial; o caso foi repercutido, inclusive, em mídias nacionais.

Imagem mostra buscas dos bombeiros ao menino

No dia do desaparecimento, ele brincava com os cães no quintal do sítio quando eles entraram no matagal e Arthur os seguiu. Quando a sua avó foi chamá-lo, já que o tempo era de chuva, não o encontrou mais, para seu desespero e da mãe do garoto.

Após incessantes buscas, ele foi localizado pelos bombeiros por volta das 7h do dia 27 de janeiro, sem ferimentos e acompanhado dos cachorros da avó.