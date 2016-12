TRÊS LAGOAS Lançada há dois anos pelo governo do Estado, obra de hospital não sai do papel Terceira licitação foi cancelada; novo processo será aberto só em 2017

Foi cancelado mais uma vez o processo licitatório para a construção do Hospital Regional de Três Lagoas. De acordo com a Agência Estadual de Empreendimentos e Gestão (Agesul), a nova licitação será aberta no dia 17 de janeiro. Este já é o terceiro cancelamento desde que o projeto do Hospital foi lançado, há dois anos.

Em 2014, uma empresa ganhou a licitação, porém, desistiu do projeto. Dois anos depois, no último dia 22 de setembro, foi publicado edital de licitação, porém, foi adiado novamente, sem justificativas.

Um mês depois, dia 22 de novembro, outro processo foi aberto e no dia 9 de dezembro, algumas das 14 empresas que concorriam as obras, não participaram de reunião, marcada pela Agesul. Cinco delas, inclusive, foram consideradas inabilitadas para o projeto e por conta disso a licitação foi considera inválida mais uma vez.

A previsão do Governo do Estado era que as obras fossem iniciadas neste ano e concluídas em 2018. A construção era para ter sido começada em 2014, porém, impasses e desistência de empresas culminaram no atraso.

(*) A reportagem, de Gisele Mendes, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.