SEM PRESO Ladrões aproveitam falta de segurança

e invadem estádio de futebol Dois televisores e até lâmpada foram levados pelos criminosos

Falta de segurança permitiu acesso livre a criminosos em estádio de futebol e o resultado foi prejuízo. Na manhã de hoje, funcionário denunciou furto de televisores e lâmpada de emergência, no estádio Madrugadão, que fica na Rua Coronel Augusto Corrêa da Costa, no Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

O funcionário relatou para policiais que estava de folga, mas que, por volta das 8h, foi até o estádio para alimentar gatos criados no local.

Ao chegar, encontrou a porta da sala de vestiário dos árbitros arrombada e percebeu que faltavam dois televisores. Também foi constatado que até uma lâmpada de emergência que estava instalada no banco de reservas, no campo de futebol, foi levada pelos criminosos.

A suspeita é que os ladrões entraram pelo fundo que está em construção e depois abriram o portão do estágio que não estava com cadeado.

Ainda de acordo com declarações do funcionário, há mais de um ano o local não tem vigilante e a falta do profissional pode ter facilitado para a ação dos ladrões.

O cenário do crime de furto não foi preservado e prejudicou coletas de digitais, por exemplo, que poderiam ser feitas para tentar identificar autores. Ainda assim, o caso segue em investigação.