CRIME Justiça concede habeas corpus para suspeito de mandar matar Conrado Desembargador acolheu os argumentos da defesa

A Justiça concedeu habeas corpus para José Thadeu Marques Moreira, 36 anos, nesta quinta-feira (23). Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato de Conrado Buratto dos Santos Medeiros, na época com 19 anos, no ano de 2009, e estava preso desde o dia 4 de janeiro. Inicialmente, ele ficaria detido por 30 dias, porém, ao vencer o prazo, a Justiça prorrogou a prisão por mais 30 dias.

O alvará de soltura foi expedido ontem na 3ª Câmara Criminal. De acordo com a decisão da Justiça, desembargador acolheu os argumentos da defesa e reconheceu a ilegalidade da prisão de José Thadeu.

Conrado foi morto à tiros após partida de futebol, na Zona Rural de Três Lagoas, há sete anos. Ele foi vítima de emboscada; ao deixar o local foi recebido por vários tiros e pelo menos seis o atingiram. Ele morreu na hora.

Investigações da Polícia Civil dão conta que ele morreu por engano e que no dia do crime estava em um veículo idêntico ao da pessoa que morreria no seu lugar; o pistoleiro, que teria sido contratado por José Thadeu, teria errado o alvo.