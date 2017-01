HOMICÍDIO QUALIFICADO Juiz decreta prisão preventiva de agente penitenciário acusado de matar ex-mulher Crime foi planejado pelo agente e sua amante em 2011, em Três Lagoas

Juiz Rodrigo Pedrini Marcos, da 1ª Vara Criminal de Três Lagoas decretou a prisão preventiva do agente penitenciário Edgar Lopes Cardoso, acusado de mandar matar a ex-esposa, Joelma Amaro de Oliveira, 30 anos, em 2011. Juiz também pronunciou o acusado e a amante, Sandra Mara Marques, coautora do crime, para que sejam submetidos a julgamento.

Crime aconteceu no dia 19 de maio de 2011. Vítima estava em casa, quando foi chamada no portão, saiu para atender e foi atingida por quatro tiros.

Conforme a denúncia, vítima e acusado tinham relacionamento conturbado, pois ele não aceitava o fim do casamento e queria a guarda exclusiva da filha do casal. Além disso, vítima recebia ameaças por telefone, que investigações concluíram que partiram de Sandra, com quem o agente penitenciário teve caso extraconjugal.

Filha mais velha da vítima disse que discussões entre a mãe e o agente eram frequentes, já tendo ele tentado matá-la anteriormente, obrigando a mulher a ingerir vários medicamentos.

No dia do crime, outro filho da vítima, que estava na residência, recebeu uma ligarção de uma mulher e saiu, momento em que o atirador foi até a casa e executou a Joelma. Investigação apontou que ligação que o jovem recebeu partiu de celular registrado no nome da vítima e que estava em posse de Sandra.

Nos interrogatórios, acusados negaram participação no crime, mas provas juntadas nos autos do processo indicaram que Edgar foi o mandante e Sandra coautora do homicídio.

No entendimento do juiz, há indícios de autoria e comprovação do crime e a prisão de Cardoso é necessária, uma vez que ele é uma pessoa perigosa e temida inclusive pela filha, havendo receio de que possa ser agressiva com as testemunhas que jurados que farão parte do Conselho de Sentença.

Segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, recentemente foi apontado que o agente penitenciário teria facilitado a fuga de um reeducando da Colônia Penal, havendo instauração de inquérito para apurar o fato.

Por ser agente penitenciário, acusado será recolhido em cela especial, preferencialmente em estabelecimento penal de Campo Grande.

Acusados vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe, uso de recurso que dificulte a defesa da vítima e concurso de pessoas. Não há data para o julgamento.