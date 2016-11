TRÊS LAGOAS Jovem tem cabelos cortados por mulher que a suspeitou de ser amante do marido Vítima disse que agressora a mandou escolher entre ter os cabelos cortados ou olhos perfurados

Uma jovem de 18 anos foi agredida com socos e teve os cabelos totalmente cortados na noite de ontem (29), em Três Lagoas. Ela teria se relacionado com o marido da agressora, uma mulher de 23 anos, que também ameaçou perfurar seus olhos.

A vítima seguiu para a delegacia depois do ocorrido e relatou que estava na varanda de casa, quando a mulher chegou, entrando no domicílio já a agredindo, com socos e chutes. Ela ainda disse que iria matá-la.

Neste momento, a suposta agressora retirou uma tesoura da cintura e disse para a jovem escolher entre ter os cabelos cortados ou os olhos furados. Assustada, ela disse que não, mas caso não escolhesse, a mulher iria furar o seu olho com o objeto. Então, a vítima deixou que a suspeita cortasse todo o seu cabelo.

Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da cidade, ela apresentou diversas escoriações pelo corpo, além do cabelo tesourado, que também foi entregue na unidade.