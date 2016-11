TRÊS LAGOAS Jovem tem ataque de ciúme

e é baleada pelo 'ficante' Caso foi avisado para polícia por funcionários de hospital

Crise de ciúme quase terminou em morte na madrugada de hoje, em frente de bar, localizado na Rua Ranulpho Marques Leal, no Jardim Alvorada, em Três Lagoas. Jovem, de 20 anos, flagrou “ficante” abraçando outra mulher e, ao tirar satisfação, acabou baleada.

De acordo com Boletim de Ocorrência, policiais foram avisados sobre a tentativa de homicídio por funcionários do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Testemunha declarou que a jovem estava em frente de bar com algumas amigas quando viu o “ficante” abraçando mulher.

Enciumada, a vítima tentava agredir a mulher quando o “ficante” sacou revólver e atirou. A jovem foi baleada na perna direita e levada por amigas para atendimento médico. O autor do crime não foi preso e, em estado de choque, a vítima soube sequer identificá-lo pelo nome.