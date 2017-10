TRÊS LAGOAS Jovem mata traficante após tentativa

de abuso em troca de maconha Ele disse que já foi abusado sexualmente pelo mesmo homem

31 OUT 2017

Geovane Camilo de Souza, de 18 anos, confessou o assassinato de um traficante que atua em Três Lagoas. João Batista Martins dos Santos, conhecido como 'Peludo', foi morto com 10 facadas na última quarta-feira (25).

Segundo o suspeito, crime aconteceu após o traficante oferecer maconha em troca de relação sexual, onde ele se negou e matou João.

Conforme o JPNews, o suspeito foi até a 3ª Delegacia de Polícia Civil junto ao advogado e confessou o crime. Em depoimento, Geovane disse que foi encurralado pela vítima. João Batista estaria armado com uma faca.

Ainda de acordo com a versão do suspeito, ambos começaram a brigar e ele teria conseguido desarmar João. Geovane teria tentado fugir do interior da casa onde estavam, localizada na Vila Zuque, mas não conseguiu. Ele teria esfaqueado o traficante em seguida.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos. Geovane teria permanecido escondido em um buraco durante a noite.

Ao delegado que investiga o caso, Orlando Vicente Sachi, o suspeito disse que quando tinha 12 anos foi abusado sexualmente pelo traficante. Ele responderá ao inquérito em liberdade.