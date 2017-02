TRÊS LAGOAS Rapaz é atropelado e fica em estado grave; hospital busca pela família Vítima está em Três Lagoas para trabalhar em indústria

Um jovem de 29 anos foi atropelado na noite desta quinta-feira (9), em um cruzamento do bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, ele passava pelo local quando uma mulher, de 35 anos, que conduzia um carro de passeio o atropelou.

Com o impacto da batida, ele foi arremessado para a calçada e sofreu escoriações pelo corpo e um trauma grave na cabeça. Equipe do Samu foi acionado e o encaminhou ao Hospital Auxiliadora.

Em nota, o hospital informou que ele permanece internado na sala de urgência e sua saúde inspira cuidados. A unidade de saúde busca por familiares da vítima para comunicar o ocorrido.

A condutora do carro disse que a falta de iluminação pública no local foi determinante para o acidente, pois ela não viu o jovem. Conforme informações do BO, ela só percebeu que tinha acontecido alguma coisa por conta do barulho, quando ela foi checar o que era viu o rapaz caído ao chão.

A vítima não é natural de Três Lagoas e reside no município há alguns meses em um alojamento. Ele chegou a cidade para ocupar vaga de trabalho na indústria.