SEM SUSPEITO Jovem dispara várias vezes e tiros acertam pit bull e janela Ele fugiu logo depois do crime e ainda não foi encontrado

A Polícia Civil procura pelo suspeito de ter atirado ao menos cinco vezes em residência da Rua Olívia Garcia Dias no Jardim Flamboyant em Três Lagoas. O crime aconteceu na manhã de hoje e terminou com cachorro ferido e janela danificada. Ainda não há informações sobre a identidade do criminoso.

Testemunhas disseram à Polícia Militar que, depois de atirar, o jovem saiu da casa com a arma em punho e pediu para ninguém acionar a PM. Ele fugiu de carro.

Os militares fizeram rondas na região e encontraram veículo com características semelhantes. O condutor foi levado até o local do crime, mas ele não foi reconhecido pelas testemunhas.