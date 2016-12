TRÊS LAGOAS Mulher cai em golpe ao comprar terreno

e ainda é agredida por golpista Mulher descobriu farsa do golpista, mas teve prejuízo de R$ 1,3 mil

Na intenção de adquirir um terreno na zona urbana de Três Lagoas, uma mulher de 48 anos caiu em golpe, na quarta-feira (14). O criminoso, um rapaz de 20 anos, pediu R$ 25 mil na área localizada na Vila Haro e, depois de desmascarado, agrediu a vítima com socos e chutes.

Conforme o boletim de ocorrência, como 'entrada' para o negócio, a mulher repassou R$ 1,3 mil em dinheiro nas mãos do jovem, além de mais R$ 3,5 mil em cheque pré-datado, elaborando assim, um contrato.

Ontem (15) ela procurou a prefeitura para ter mais detalhes do local e descobriu que terreno, na verdade, pertencia a um homem já falecido e que não tinha o mesmo nome do rapaz que estava negociando a venda, se dizendo dono da área.

Imediatamente, a mulher seguiu ao banco para bloquear o pagamento do cheque evitando um prejuízo ainda maior. No mesmo dia, quando chegou em casa, o golpista a abordou pedindo o restante do dinheiro. Sabendo que se tratava de golpe, ela o questionou sobre o IPTU do local e o suspeito ficou enfurecido.

Neste momento, ele começou a fazer ameaças dizendo que “era bandido e iria matá-la”. O bandido deu início às agressões, dando socos e chutes no rosto, braços e cabeça da vítima. Em seguida, fugiu em uma motocicleta.

Viatura da Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito não foi localizado. Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) ela relatou que o prejuízo foi de R$ 1,3 mil. Caso será investigado.