Três Lagoas Infestação de cobras em área urbana assusta moradores de bairro Em uma semana, sete cobras apareceram em residências de Três Lagoas

Infestação de cobras no bairro Jardim Hortência tem assustado moradores de Três Lagoas. De acordo com informações da Polícia Militar Ambiental (PMA), somente em uma semana, residentes localizaram sete desses animais peçonhentos no local, um deles, inclusive, teria picado um cachorro que morreu envenenado.

Conforme a PMA, moradores temem que esses animais ataquem as crianças que costumam brincar livremente na rua.

Policiais ambientais orientam que as pessoas não mexam com o animal e acionem uma equipe da PMA ou do Corpo de Bombeiros para que o mesmo seja capturado.

O surgimento desses animais acontece por conta da expansão da cidade, que acontece de forma desenfreada e os deixa “sem moradia”, como avalia a polícia.