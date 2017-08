Estupro de vulnerável Idoso que abusou de criança de 11 anos disse que foi provocado pelo menino Inquérito foi concluído e idoso foi indiciado por estupro de vulnerável

Idoso de 67, suspeito de abusar de uma criança de 11 anos, disse à polícia que o menino o “estava provocando” e que teria pego em suas partes íntimas “de brincadeira”. Inquérito foi concluído hoje pelo delegado da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, Orlando Vicente, e idoso foi indiciado por estupro de vulnerável.

Homem foi preso pela Polícia Militar (PM) no domingo, na avenida Rafael de Haro. Abuso aconteceu na rua, próximo a várias pessoas, já que endereço é de muito movimento, com diversos comércios.

A PM flagrou a criança com a mão no órgão genital do suspeito. Em depoimento, idoso disse que ato foi feito “de brincadeira” pela criança e que "foi o menino que o provocou".

Ainda segundo o delegado, criança foi ouvida e relatou que não foi a primeira vez que foi vítima do abuso e que era obrigada pelo idoso a tocar em suas partes íntimas e sentar no colo do homem.

Testemunhas foram ouvidas e confirmaram a polícia o abuso ocorrido na rua. Além disso, imagens gravadas mostram o momento do crime e foram suficientes para comprovar o crime.

Conforme o delegado, inquérito será encaminhado à Justiça e idoso pode ser denunciado pelo estupro de vulnerável. Ele não tinha passagens pela polícia.