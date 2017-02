REESTRUTURAÇÃO Ibama de Três Lagoas será fechado;

unidade atende 16 cidades Em MS, apenas três agências continuarão funcionando

A agência do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) de Três Lagoas será fechada até o final do mês de março deste ano, conforme informações da diretora da unidade, Vanessa Tomazini.

De acordo com a diretora, o fechamento da unidade deveria ter acontecido em setembro do ano passado, porém, foi prorrogado. Ela explicou que isso vai acontecer porque o Ibama passa por reestruturação no formato das agências, e que um dos novos critérios será fazer fronteira com outros países, que não é o caso de Três Lagoas.

Em todo o país, outras 80 unidades deverão ser extintas, e, em Mato Grosso do Sul, continuarão funcionando apenas as agências de Campo Grande, por ser capital, de Dourados e Corumbá.

Em Três Lagoas, a agência do Ibama, localizada no bairro Jardim Primaveril, atendia, além do município, outras 15 cidades da Região do Bolsão. A diretora destacou que existem seis servidores, porém, não falou sobre o futuro deles com o fechamento da unidade.

O Ibama, é um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente que oferece serviços que visam a preservação e manutenção do meio ambiente, que envolvem as matas, florestas, rios, faunas e recursos naturais diversos.