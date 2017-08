Tentativa de homicídio Homem tenta matar ex-cunhado por se envolver em seu relacionamento Autor foi preso em flagrante e levado para delegacia

Homem de 33 anos tentou matar o ex-cunhado, de 23 anos, sob alegação de a vítima estar de envolvendo no seu relacionamento. Tentativa de homicídio aconteceu às 21h40 de ontem, na Rua Trinta e Seis, Vila Piloto, em Três Lagoas.

Vítima relatou para a polícia que estava em casa, quando seu ex-cunhado chegou e passou a fazer ameaças, dizendo que já havia matado uma pessoa e que mataria outra. Em seguida, sacou arma de fogo e atirou em direção ao rapaz.

Jovem conseguiu correr e não foi atingido. Já o autor fugiu. Polícia Militar foi acionada e encontrou o autor do disparo em sua casa. Policiais precisaram usar a força para algemar o autor, que confessou o crime e disse que atirou contra o rapaz porque ele estava se envolvendo no relacionamento do autor com sua irmã.

A arma de fogo calibre .32 com cartucho deflagrado e outro intacto foi encontrada no telhado. Autor do crime foi encaminhado para a delegacia.