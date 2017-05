HOMICÍDIO Homem furta caminhão, se envolve em acidente e mata jovem durante a fuga Crime aconteceu na noite de ontem em Três Lagoas; suspeito está foragido

Jovem de 18 anos morreu na noite de ontem depois ser atingido por caminhão na Avenida Clodoaldo Garcia em Três Lagoas. José Weliton Rocha da Silva chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O veículo que acertou o rapaz tinha sido furtado poucos minutos antes. O criminoso fugiu do local e ainda não foi identificado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário do caminhão estacionou ao lado da empresa e desceu do veículo para abrir a porta, deixando a chave na ignição. Quando percebeu a aproximação do suspeito, ele se trancou.

O criminoso tentou entrar no estabelecimento empurrando a porta de vidro, mas acabou desistindo e fugiu com o caminhão.

O proprietário do veículo chamou a mulher dele e eles começaram a perseguir o suspeito enquanto passavam informações para a Polícia Militar. O casal não conseguiu alcançar o criminoso.

A PM fazia rondas em busca do suspeito, quando foi informada de acidente no centro da cidade envolvendo caminhão com as mesmas características do veículo furtado.

No local, testemunhas relataram aos militares que o condutor do caminhão bateu em Fiat Uno na Avenida Filinto Muller e acelerou o veículo rumo a Campo Grande.

Quando chegou na Avenida Clodoaldo Garcia, o criminoso bateu na traseira de bicicleta conduzida pelo jovem. Com o impacto da batida, o rapaz foi arremessado e bateu a cabeça no chão.

Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o hospital, onde morreu.

O ladrão deixou o local, mas acabou atolando o veículo e entrou a pé em matagal. Ele ainda não foi localizado.