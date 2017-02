Três Lagoas Homem esfaqueia irmão

que chegava no trabalho Vítima foi esfaqueada no peito e autor foi detido

Saiba Mais Jovem de 22 anos mata irmão com golpe de pá na cabeça

Homem de 40 anos esfaqueou o irmão quando ele chegava ao trabalho, na manhã de hoje, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Vítima foi ferida no peito e encaminhada para o hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 41 anos chegava em uma empresa de frios quando encontrou com o irmão o esperando em frente ao local. Imediatamente, o homem esfaqueou o irmão no peito e em seguida fugiu.

A vítima correu para dentro do estabelecimento, foi socorrida pelos funcionários e encaminhada para o hospital de Três Lagoas.

O autor fugiu, mas foi encontrado logo depois em um bar próximo do local. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Três Lagoas.