TRÊS LAGOAS Homem enforca esposa, enterra corpo

no pasto e mente para família Preso ele confessou o crime e teve que desenterrar sua mulher

Vanda Júlio Borges, 42 anos, foi morta pelo marido em propriedade rural de Três Lagoas. Na tentativa de despistar familiares e policiais Luciano Nunes Brito, 41 anos, disse que ela teria desaparecido. Pressionado, confessou o crime e teve que desenterrar a esposa com as próprias mãos.

O casal vivia junto há um ano em fazenda distante 100 quilômetros da cidade. Luciano andava “perturbado”, como relatou aos policiais, por ter perdido na semana passada um filho de outro casamento afogado no interior paulista.

Em meio a discussão, na sexta-feira, perdeu o controle e acabou enforcando Vanda com os braços e uma corda. Documentos da esposa foram queimados no quintal. Seu corpo, colocado em saco de adubo, foi transportado de trator até área distante três quilômetros da casa onde moravam. O local, no meio do pasto, é cercado por várias árvores.

Somente no dia seguinte, Luciano ligou para os familiares da esposa informando seu suposto desaparecimento. Incrédulos, eles acionaram a polícia que obteve a confissão do crime. Coube ao caseiro, então, mostrar o local onde estava o corpo e desenterrá-lo com as mãos.

Plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Ailton Pereira Freitas pontuou que a prisão foi efetuada em flagrante por ocultação de cadáver. O suspeito teve ainda a prisão preventiva decretada por feminicídio e hoje será transferido para presídio.