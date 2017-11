TRÊS LAGOAS Homem é suspeito de assediar

menina de 10 anos em condomínio Ele confessou o assédio à mãe da criança e disse que estava bêbado

Mãe de uma menina de 10 anos procurou a polícia para denunciar um morador do mesmo condomínio onde moram, em Três Lagoas. Ele é suspeito de assediar a criança enquanto ela estava sentada na escada do conjunto de moradia.

Conforme o JPNews, a mulher, de 24 anos, disse que a filha estava sentada na escadaria quando o homem, conhecido por vender picolés, se aproximou e disse: “Quando a sua avó sair, eu vou te trancar no quarto e fazer s*** com você e você não vai sofrer nada na sua vida”, teria dito.

Ao ouvir o assédio, a criança correu para o apartamento e contou para a mãe o que teria acontecido. A mulher saiu atrás do suspeito, mas ele não foi encontrado. Ela pediu para um outro morador procurar pelo homem e quando o encontra-se, pedisse para ele ir falar com ela.

O suspeito foi encontrado e em conversa com a mãe da menina ele confessou que assediou a criança porque achava ela bonita e afirmou que estava embriagado. A Polícia Militar foi acionada.

Alguns moradores do local, quando souberam do ocorrido, tentaram agredir o suspeito com pedras e pedaços de madeira. Quando a equipe policial chegou, o homem confirmou a versão contada pela mãe da menina.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. O caso será apurado pela Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam).