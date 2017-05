HOMICÍDIO Homem é encontrado morto com facadas no pescoço e na cabeça Suspeita é que ele foi morto em casa e carregado até terreno

Alquimar da Silva Arcebispo, 37 anos, foi encontrado morto com três facadas, na manhã de hoje, em Três Lagoas.

De acordo com a Polícia Civil, corpo estava em frente a um campo de futebol, na área que seria de calçada, com uma perfuração no pescoço e duas na cabeça.

Na residência onde vítima morava, a cerca de 30 metros onde o corpo foi localizado, foram encontradas marcas de sangue no portão, em um bloco no fundo do terreno e no chão de terra.

Segundo registro policial, há indícios que a terra foi lavada e rastelada por cima para ocultar vestígios do crime.

Ao redor da casa havia mato amassado, onde possivelmente suspeitos passaram carregando o corpo, o que indica que mais de uma pessoa participou do crime.

Na casa, polícia encontrou várias garrafas e latas de bebidas e vestígios de uso de drogas.

Testemunhas disseram que vítima morava com outros dois homens. Um deles estava no local e prestou algumas informações para a polícia, mas foi embora em seguida e não foi mais localizado. O outro rapaz também não foi encontrado.

Ainda conforme testemunhas, durante a noite vítima foi vista andando com uma corrente e um cadeado no pescoço e marcas de sangue.

Na casa, foram apreendidos um pedaço de madeira com marcas de sangue, pano sujo que possivelmente foi usado para limpar vestígios e documentos.

Caso foi registrado como homicídio simples e é investigado pelo Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil (SIG), que apura as motivações do crime e procura pelos suspeitos.