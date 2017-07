fez ameaça Homem coloca rastreador na carro

da ex e a persegue há 7 meses Vítima fugiu e chamou a Polícia Militar

Ex-namorado de uma mulher de 37 anos escondeu celular no carro dela no sábado (29) para rastreá-la. O homem, de 29 anos, não aceitou o fim de um relacionamento que aconteceu há sete meses e desde então a persegue.

No começo da tarde de hoje, a estratégia do suspeito foi descoberta quando ele encontrou a mulher. Ela tinha ido visitar um amigo no Centro de Três Lagoas. O ex-namorado apareceu no local e passou a gritar e bater no portão, querendo falar com ela.

O medo de ser agredida a fez fugir de carro. Mesmo assim, o suspeito manteve a perseguição, que só parou quando a vítima conseguiu avisar a Polícia Militar, que fazia ronda.

Na abordagem, o homem foi agressivo com os PMs e precisou ser algemado. Em boletim de ocorrência foi informado que para conseguir descobrir onde a ex-namorada estava, o perseguidor colocou um celular no carro da mulher quando o veículo estava em um lava-jato, no sábado.

Duas semanas atrás, a mulher registrou ocorrência para identificar que era perseguida há meses e se sentia ameaçada.

A delegada Letícia Mobis Alves, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas registrou o caso como ameaça (violência doméstica) e ouviu o homem de 29 anos.