Causou confusão Homem bebe demais e dá prejuízo

de mais de R$ 700 em boate Ele ainda xingou funcionárias e urinou em clientes

A Polícia Militar precisou ser chamada em uma boate que fica em Três Lagoas devido à bebedeira de um cliente do local. A confusão começou por volta das 4h de hoje e só terminou por volta das 6h.

Um homem, de 43 anos, começou a xingar e ofender de várias formas funcionárias do estabelecimento. Ele também brigou com outro cliente e foi preciso que seguranças intervissem para evitar agressões físicas.

Ao ser solicitado para ir embora, quando foi pagar a conta de R$ 782, o homem não conseguiu digitar corretamente a senha do cartão de crédito, que acabou bloqueado.

Depois do prejuízo causado à boate, o suspeito ainda passou a urinar no balcão e em outros clientes e só parou quando seguranças o colocaram para fora do prédio.

Os policiais militares o levaram para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas. O delegado Rodrigo Alencar Machado Camapum registrou ocorrência de outras fraudes. Não foi possível coletar depoimento do homem, que acabou liberado.