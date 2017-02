TRÊS LAGOAS Governo promete início de

A empresa Sial Construções venceu a licitação e será a responsável por executar a obra de construção do Hospital Regional Universitário de Três Lagoas, conforme publicação no Diário Oficial de hoje. A vencedora receberá o valor de R$ 56 milhões do governo do Estado.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, as obras serão iniciadas até o final deste mês. Ele disse, durante evento em Aparecida do Taboado, na quinta-feira (9), que estará no município nos próximos 15 dias para assinar ordem de serviço, que autoriza início das obras.

O empreendimento está avaliado em quase R$ 69 milhões, com a aquisição de equipamentos e a construção civil. Esse valor já esta em caixa, sendo que R$ 41 milhões foram garantidos por meio de financiamento via BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento) e o restante são recursos próprios do Estado.

Inicialmente, a previsão era para que a obra fosse iniciada em 2014, porém, a empresa que venceu a licitação na época desistiu do projeto.

Por conta do atraso, o curso de medicina da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) firmou convênio com o Hospital Auxiliadora para que os alunos iniciem o processo de estágio.

O convênio com a unidade hospitalar foi oficialmente apresentado e assinado em solenidade realizada no auditório do campus II da UFMS, em novembro do ano passado, com a participação de alunos de medicina, do diretor geral do campus de Três Lagoas, professor doutor Osmar Jesus Macedo, da coordenadora do curso de medicina, professora doutora Tatiane Perini Passalacqua e de representantes do Hospital Auxiliadora.

Conforme apresentado, o convênio é de 12 meses e poderá ser renovado. Atualmente, a UFMS conta com três turmas de medicina e, antes mesmo de o curso tornar-se realidade no município, em outubro de 2014, o governo do Estado havia se comprometido em construir um hospital para atender a população e também a demanda do curso de medicina da UFMS.

ESTRUTURA

O novo hospital terá 192 leitos e será construído em um terreno doado ao município pelo empresário Magid Thomé Filho, no Distrito Industrial de Três Lagoas (rodovia BR-158). A área total chega a 23 mil metros quadrados.