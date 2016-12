ESTÁ ATRASADO Governo promete iniciar obras do Hospital Regional em Três Lagoas em 2017 Construção está atrasada há dois anos e há recursos na atual licitação

O governo do Estado afirmou hoje que a construção do Hospital Regional de Três Lagoas terá sua construção iniciada em 2017. A obra está orçada em R$ 68.457.415,73 e a estrutura vai oferecer 192 leitos em 23 mil metros quadrados.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou, em 25 de maio de 2016, R$ 41 milhões para que o hospital seja construído. O restante de recursos deve ser empenhado pelo governo do Estado.

O início do empreendimento está atrasado em pelo menos dois anos. A construção tinha previsão para ser iniciada em 2014, mas empresa que venceu licitação desistiu do contrato.

Neste ano, outra licitação foi aberta, em 22 de setembro, mas acabou impugnada por algumas empresas, que alegaram que o edital continha exigências desnecessárias, como comprovação na instalação do sistema de climatização e da tubulação de gases medicinais.

O pedido foi aceito pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). A nova determinação foi remarcar novo procedimento licitatório com início em 24 de novembro.

"O processo de licitação para a construção do Hospital Regional de Três Lagoas segue em andamento e as propostas devem ser reabertas em janeiro de 2017" informou nota de hoje do governo do Estado.

O secretário de Obras e diretor-presidente da Agesul, Marcelo Miglioli, fez questão de garantir que o processo tramita dentro do esperado.

"Tivemos diversos recursos, o que é normal em uma licitação desse porte. No dia 9 de dezembro, durante uma reunião sobre a habilitação das empresas, outras empreiteiras que não estavam habilitadas entraram com pedido de suspensão das empresas habilitadas, pois não concordavam com a questão documental das demais. Isso é perfeitamente comum”, afirmou.

Prazo legal para protocolar recursos terminou hoje e a partir de amanhã (20) acontecem as análises desses documentos. "Está é a fase recursal, onde as empreiteiras realizam as manifestações com relação a habilitação das demais”, disse a coordenadora de Licitações da Agesul, Larissa Azambuja.