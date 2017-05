encontrado caído Foragido é assassinado com

tiro no peito em Três Lagoas Moradores da Vila Haro ouviram gemidos e encontraram vítima

Foragido da justiça Max Alam Bazan, 42 anos, foi encontrado morto com tiro no peito na madrugada deste sábado, na Vila Haro, em Três Lagoas.

O corpo estava ao lado de uma pilha de tijolos, em uma rua de chão batido.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 3h, vizinhos escutaram som de gemidos vindos do local e, ao verificar, encontraram a vítima caída. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu identificar Max com ajuda de familiares.

A autoria e as circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas, mas não é descartada hipótese de acerto de contas, uma vez havia mandado de prisão em aberto contra Max. A Polícia Civil deve investigar o assassinato.