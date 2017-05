era seguidas Filha liga para mãe para pedir socorro

e desaparece na Lagoa Maior Beatriz estava com amiga e disse que as duas eram seguidas por homem

Beatriz Marques Paulino dos Reis e Lorayne Nogueira, de 13 e 12 anos respectivamente, estão desaparecidas desde a tarde desta segunda-feira (22), em Três Lagoas.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, elas fizeram o último contato com a família por volta das 17h de ontem e alegaram que eram seguidas por um homem de bicicleta.

Conforme informações de Patrícia Lepore, mãe de Beatriz, as duas garotas estavam na região da Lagoa Maior, principal cartão postal do município, quando ligaram para avisar que eram seguidas. No meio da ligação, elas gritaram por socorro e perderam o contato com Patrícia.

O esposo de Patrícia tentou ligar, por várias vezes, para Beatriz, porém o telefone dela estava desligado. A família fez busca na região onde elas estavam e até a publicação desta matéria elas não tinham sido localizadas.

Caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para saber como está sendo investigado o caso.

A família pede que quem tiver informação, entre em contato pelo telefone de emergência 190, da Polícia Militar, para repassar detalhes.