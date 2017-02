TERMINOU EM BRIGA Filha descobre fotos íntimas

que próprio pai tirava dela Genro discutiu e acabou brigando com sogro por conta das imagens

Sogro, de 52 anos, agrediu o genro, de 29, em Três Lagoas, e acabou preso. O agressor também é suspeito de tirar fotos íntimas da filha, que namora com a vítima. As agressões foram cometidas ontem à noite.

A briga entre os dois aconteceu por conta da descoberta das imagens, que estavam no celular do homem preso. O genro contou aos policias militares que também não é aceito o namoro dele com a jovem.

O site Nova Notícias divulgou que o sogro é suspeito de estupro de vulnerável em Três Lagoas e agora pode responder a outro processo por ter feito fotos íntimas da própria filha.

A briga entre os dois aconteceu no Residencial Novo Oeste. O agredido teve ferimentos no braço, mas não precisou de atendimento médico.

Quem descobriu as fotos foi a filha. Ela viu imagens quando estava deitada no sofá e também enquanto andava pela casa.

O aparelho foi entregue aos policiais para que seja feita perícia e a Polícia Civil possa investigar o caso. O sogro seguiu preso por lesão corporal dolosa.