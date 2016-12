TRÊS LAGOAS Ex-funcionários fazem ameaças de morte

e queimam casa onde colegas dormiam Caso aconteceu na noite de ontem; autores fugiram

Dois homens identificados como ex-funcionários de empresa são apontados como autores em incêndio que aconteceu em casa onde colegas dormiam. Armada, a dupla também teria feito ameaças de morte. O fato aconteceu na noite de ontem, na Rua Luiz Corrêa da Silveira, no Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com Boletim de Ocorrência, dois ex-funcionários chegaram ao imóvel - que é usado de alojamento para abrigar empregados de empresa, fazendo ameaças com arma de fogo. Os autores estavam de motocicleta. Após jurar colegas de morte, a dupla ateou fogo no local e fugiu. Ninguém se feriu.

Segundo a polícia, parte do forro foi destruída, paredes e móveis. O motivo do crime teria sido desacordo trabalhista. O caso está sob investigação.