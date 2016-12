TRÊS LAGOAS Estelionatário tenta aplicar golpe com anúncio de emprego no Facebook Vaga em hotel necessitaria de um certificado no valor de R$ 30

21 DEZ 2016 Por MARIANE CHIANEZI 14h:47

Em busca de uma oportunidade de emprego, jovem de 22 anos quase caiu em um golpe na tarde de ontem (20) em Três Lagoas. Estelionatário ofereceu vaga de recepcionista em um hotel, mas o candidato deveria dar R$ 30 a ele para poder ter suposto certificado para o cargo. De acordo com o boletim de ocorrência, ela viu uma oferta de emprego em um grupo do Facebook, onde o salário seria de R$ 1,2 mil para atuar como recepcionista em um grande hotel da cidade. Em contato com o empregador por chat da rede social, ele informou que o emprego daria assistência médica, carteira assinada e o salário anunciado. Entretanto, ela precisaria de um certificado para poder trabalhar no local. Quando informou que não tinha esse documento, o golpista prontamente se ofereceu para providenciá-lo. O valor do papel seria R$ 30 e deveria ser depositado em uma conta bancária o mais rápido possível. A vítima não depositou o dinheiro e, desconfiada, entrou em contato com um jornalista da cidade para ele conferir se realmente o hotel estava contratando. Ao verificar a história, o jornalista descobriu com o proprietário do estabelecimento que não estavam contratando, pois o quadro de funcionários estava completo. A jovem ainda tentou entrar em contato com o estelionatário hoje pela manhã, mas ele não respondeu mais. Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

