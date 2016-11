Sortudo Em cinco anos, publicitário 'caça promoção' ganhou R$ 100 mil em prêmios Fernando conta que o segredo é se inscrever nas promoções e acreditar

Muitas pessoas têm sorte em tudo o que fazem, seja na vida pessoal ou profissional. Algumas têm sorte no amor, mas não têm nos jogos, porém, há aqueles que mostram que é possível sim ter sorte no jogo e no amor. Esse é o caso do publicitário Fernando Miranda, 28 anos. Como ele mesmo diz: "tenho sorte no amor e nos jogos também".



Fernando é casado com Thiago Eubanque, tem um filho de dois anos e vive bem, obrigado. E para completar tem sorte, e muita, por sinal, nos jogos. Ele já ganhou inúmeras promoções e desde 2011 elas representam montante de R$ 100 mil entre viagens, ingressos para shows e dinheiro. O segredo? Em primeiro lugar, se inscrever nas promoções e em segundo acreditar. Essas dicas são de quem entende do assunto.



A primeira promoção que Fernando participou foi em 2011. Ele concorreu a ingressos para assistir shows do Rock In Rio, por meio de uma marca famosa de chicletes. E para a sua surpresa. ganhou logo de cara dois ingressos e assistiu aos espetáculos de Rihanna e Elton John. "Eu me lembro que havia uma embalagem específica do chiclete e eu não conseguia encontrar em Três Lagoas. Depois de muita persistência a encontrei em um bar e era a única da cidade e foi sorteada", disse.



Depois de ganhar esses convites Fernando pegou gosto pelas promoções e ficava pesquisando sobre quais estavam por vir. Em 2013 ele ganhou novamente ingressos para o Rock In Rio. Desta vez, 18 ingressos de diversos sorteios. Em 2015, mais uma vez, foi um dos sorteados e ganhou novos ingressos para o mesmo evento e os de 2017 já estão garantidos. "Existem promoções a cada dois anos do Rock In Rio e eu ganhei em todas desde 2011", destacou.



Fernando e seu esposo, Thiago, viajaram para Argentina, passaram quatro dias no país latino-americano e assistiram ao show da pop estar Lady Gaga, tudo de graça. Esse passeio foi fruto de uma promoção ganha pelo Fernando.



Ao chegar da Argentina, em novembro de 2012, ele foi sorteado pela Renner e ganhou ingressos para assistir ao show da Madonna em São Paulo. Em outras promoções ganhou convites para assistir os Rolling Stones, também na capital paulista.



De lá para cá, foram inúmeras promoções ganhas, entre elas da Pepsi - média de R$ 22 mil, Nestlé - R$ 5 mil, entre outras. "Já perdi as contas de quantos ingressos já ganhei e também dos prêmios menores como CD's, livros, copos. Já ganhei, inclusive, um CD autografado pela Britney Spears", lembrou.



INVESTIMENTOS



Mas para ganhar tantas promoções, Fernando investe nos produtos certos. Ele conta que até mesmo durante as compras de supermercado do dia a dia fica de olho e dá preferência aos produtos promocionais. Ele acredita que isso aumenta, de fato, as chances de ganhar.



O investimento, muitas vezes, é alto. De acordo com o publicitário, para participar de uma promoção da Pepsi ele investiu R$ 5 mil em cartões, O resultado? Ganhou R$ 22 mil em sorteios. "Valeu muito a pena todo o gasto", destacou.



Recentemente, ele gastou quase R$ 1 mil em uma marca, que ele prefere não revelar para aumentar suas chances de ganhar, e sonha com o prêmio maior: R$ 100 mil. "Quando eu for sorteado eu te darei uma nova entrevista", disse aos risos.



Além de todas as promoções que fazem parte da rotina do publicitário, ele investe uma média de R$ 50 por semana em jogos na Mega Sena, Lotofácil e outros jogos do gênero.

PRÊMIO RECENTE

E para quem pensa que acabou. Há uma semana Fernando recebeu uma ligação de uma marca de chocolates com a notícia de que foi o ganhador da promoção e poderá conhecer o craque Neymar, em Barcelona.

"Eu tenho a opção de viajar para Barcelona com acompanhante e com tudo pago, conhecer o Neymar ou receber o valor de R$ 33 mil. Estou analisando sobre a escolha. A viagem está marcada para abril do ano que vem, até lá eu resolvo", disse.



DICAS

Na opinião do Fernando, não existe uma fórmula mágica para ganhar as promoções, basta participar. Ele acredita que muitas pessoas não têm paciência de preencher um cupom ou de se cadastrar em uma promoção, sendo assim, jamais ganharão alguma coisa.



Nem sempre ele ganhou o prêmio maior das promoções, mas já faz parte da sua rotina ganhar "alguma coisa", ainda que simbólica. "Eu sempre participo e só vou pensar em parar quando eu ganhar na mega da virada, meu maior desejo", completou.