Desentendimento Briga em bar termina com

homem de 55 anos ferido a facadas Ele teve cortes pelo corpo e foi encaminhado para o hospital

Saiba Mais Idoso de 83 anos é esfaqueado ao tentar separar briga em bar

Homem de 55 anos foi esfaqueado na noite de ontem (19) durante briga de bar, na Vila Piloto em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no bar quando se desentendeu por motivos banais com outro homem que estava no local. O autor saiu e instantes depois voltou armado com um facão e acabou esfaqueando a vítima.

Ele foi encaminhado para um hospital mais próximo com cortes pelo corpo mas passa bem.

O autor fugiu e não foi encontrado, o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do município.