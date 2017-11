Lesão corporal Durante discussão, homem é esfaqueado no pescoço pelo padrasto Com várias passagens pela polícia, vítima agrediu testemunhas e enfermeiros

Homem de 33 anos foi esfaqueado no pescoço pelo padrasto, durante discussão na manhã de hoje, em Três Lagoas. Vítima tem várias passagens pela polícia e agrediu pessoas que tentaram socorrê-lo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, homem e o padrasto começaram a discutir por motivos fúteis, que não foram informados, e, durante a briga, suspeito pegou uma faca e atingiu o enteado no pescoço, fugindo em seguida.

Vítima foi socorrida por testemunhas, porém, no carro ficou violento e passou a agredir as pessoas, que o deixaram em uma rua próximo ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de onde foi posteriormente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada até o hospital.

Na unidade de saúde, vítima tentou agredir funcionários e fugiu do local, mas foi encontrado pela Polícia Militar e novamente encaminhado ao hospital.

Mãe da vítima não soube informar o paradeiro do suspeito. Pelo nome, polícia encontrou três pessoas diferentes no sistema policial e não foi possível a qualificação correta, já que mulher não forneceu nenhum documento do marido.

Vítima tem passagens por furto, lesão corporal, roubo majorado pelo emprego de arma, violência doméstica e estupro contra a esposa.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como lesão corporal dolosa e será investigado.