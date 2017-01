INTERAÇÃO Desafiados por crianças, policiais militares

param trabalho e brincam de 'bete' Brincadeira aconteceu na sexta-feira (20) e foi mostrada em rede social

Policiais militares fardados, acompanhados de crianças e brincando de 'bete' no meio de rua. Esta é uma cena difícil de sequer ser imaginada, mas que aconteceu e, assim como recebeu opiniões positivas, também foi criticada. O episódio que foge da realidade arriscada que policiais têm de enfrentar todos os dias aconteceu em condomínio de Três Lagoas.

A brincadeira foi contada em rede social, pelo soldado Tabone. Ao lado de imagens que mostram momento de descontração, o policial diz que realizava rondas com colegas de farda pelo condomínio Novo Oeste quando foram abordados por grupo de crianças e desafiados a participar do jogo, que é formado por duas duplas e o objetivo principal para a equipe rebatedora é fazer pontos cruzando os tacos no meio do campo, enquanto que a equipe lançadora deve tentar derrubar um dos alvos da equipe adversária, assim trocando de posição com a equipe lançadora.

O desafio foi aceito. “Tiramos 10 minutos do nosso plantão e aceitamos. Muitas crianças e adultos de aproximaram. A maioria admirados, outros com as velhas críticas. Acho que valeu a pena. Nossas crianças de hoje serão os adultos de amanhã”, relatou no Facebook.

O policial cita ainda que o Brasil é de inversão de valores. “Hoje ouvi crianças me perguntando: tio, você é polícia de verdade? Não sabia que polícia sabia brincar! Daí se tira a conclusão de que a população cresce com medo e sem contato com a polícia”.

Por fim, o soldado encerra a postagem: “sei que críticas virão, porém não nos impostamos. Somos policiais militares e a humildade é tudo para que tenhamos um mundo melhor”.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da PM que ficou de encaminhar nota pronunciando-se sobre a atitude dos militares, mas não houve o envio até a publicação da matéria.