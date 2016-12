Rio Sucuriú Depois de salvar adolescentes e

criança, bombeiros retomam buscas Dois adultos caíram do barco depois de rajada de vento

Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram, por volta das 5h30 de hoje, as buscas por duas pessoas que estavam em um baro que virou no Rio Sucuriú, em Três Lagoas, ontem à tarde.

Segundo os militares, cinco pessoas estavam no barco e três delas, dois adolescentes e uma criança de 2 anos, foram resgatados ontem mesmo depois do barco ficar à deriva com o sumiço dos adultos que pilotavam a embarcação.

Os dois adultos teriam caído no barco depois de uma rajada de vento e estavam sem coletes salva-vidas. Os bombeiros devem continuar com as buscas durante todo o dia.