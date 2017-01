TRÊS LAGOAS Depois de fuga no presídio, 12 detentos

são transferidos para Campo Grande Três internos fugiram na sexta-feira

Depois do registro da fuga de três detentos do Presídio de Segurança Média de Três Lagoas na última sexta-feira (13), o diretor da unidade solicitou que 12 presos fossem transferidos para Campo Grande, na tentativa de evitar uma possível rebelião por conta da superlotação.

O pedido foi atendido e os internos foram levados para o Presídio de Segurança Média da Capital na tarde deste domingo (15), sob a escolta de policiais militares de Três Lagoas.

Segundo o tenente-coronel James Magno, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, apesar de a situação do presídio do município ser considerada tranquila, o diretor entendeu que seria interessante a transferência de alguns detentos. “Até o momento não há informações de rebelião, mas trabalhar de forma preventiva é bastante positivo”, explicou.

Para tentar localizar os fugitivos a Polícia Militar aumentou o reforço na vigilância que funciona dentro do presídio, assim como nas ruas. “Aumentamos em 50% o efetivo para intensificarmos o monitoramento”, destacou.

Até o fechamento desta matéria nenhum dos detentos que fugiram haviam sido localizados.