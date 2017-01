SOLIDARIEDADE Depois de casos de câncer na família, adolescente faz ação para ajudar instituto Vestida de palhaça, menina de 14 anos arrecada dinheiro em semáforo

Ao passar por um dos semáforos de Três Lagoas, uma ação diferente chama a atenção dos motoristas: uma adolescente de apenas 14 anos, vestida de palhaça, com um cartaz com os dizeres “Ajude o Hospital” e com um cofre nas mãos. Quando o sinal fecha, ela aborda os carros e solicita uma arrecadação para colaborar com o Instituto do Câncer, anexo ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora do município.

Julia Dal Bello tomou a iniciativa de ajudar porque acompanhou vários casos de câncer na família e entendeu a importância do tratamento. “Eu peço para o meu pai me trazer no semáforo todos os dias e peço a ajuda das pessoas. Graças a Deus tenho recebido bastante ajuda. Quando eu conseguir encher o cofrinho vou entregar ao Instituto”, destacou.

Em nota, a Assessoria de Comunicação do Hospital agradeceu o gesto da jovem, que se prontificou espontaneamente. Daniela Mekaru, responsável pela captação de recursos do Auxiliadora parabenizou a adolescente. “Para a Instituição, mais importante do que o valor é o exemplo de doação e preocupação com o próximo. Parabéns pela iniciativa”.