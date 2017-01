TRÊS LAGOAS Criança de três anos se perde em mata

e é localizada 12 horas depois Menino estava assustado, mas sem ferimentos

A família de uma criança de apenas três anos viveu momentos de muita angústia e tensão, entre esta quinta e sexta-feira em Três Lagoas. Isso porque Artur Mariano Dias ficou desaparecido por 12 horas em uma mata, localizada em torno do sítio da sua avó, próximo ao Distrito Industrial do município.

Na tarde desta quinta-feira, a mãe do garoto o deixou com a avó, no sítio. Ele brincava no quintal, quando formou um tempo de chuva. A avó foi chama-lo, porém, não o encontrou no quintal, onde se divertia com os cães do sítio. Imediatamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Ao chegar ao local, bombeiros identificaram pegadas da criança que indicava que ele tinha entrado na mata. As buscas foram iniciadas, ainda no final da tarde de quinta-feira, porém, ele só foi localizado no início da manhã de hoje.

Uma corrente de oração foi feita nas redes sociais para que Artur foi localizado. O encontro foi marcado por grande emoção da família e também dos envolvidos nas buscas e teve final feliz. Equipe da Rotai (Rondas Táticas e Ostensivas do Interior), pertencente a Polícia Militar, foi acionada para colaborar com as buscas, já que a região por conta do difícil acesso à mata. A criança foi encontrada assustada, mas sem ferimentos. Ela disse aos bombeiros que foi atrás dos cães na mata.