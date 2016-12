ACIDENTE DE LANCHA Corpo é encontrado no Rio Sucuriú e Bombeiros acreditam ser de empresário André Sãovesso e o amigo Júlio Sarati estavam sem coletes salva vidas

Corpo de um dos desaparecidos do acidente envolvendo embarcação ontem (29), foi encontrado na manhã de hoje, por volta das 7h30, no Rio Sucuriú, em Três Lagoas. Suspeita é de que vítima seja André Nobrega Sãovesso, de 33 anos, sobrinho do prefeito de Batayporã, Alberto Luiz Sãovesso.

Informações preliminares do Corpo do Bombeiros à reportagem do Portal Correio do Estado, indicam que o corpo seja do empresário. Equipes de mergulhadores ainda estão no local para localizar o paradeiro do segundo desaparecido, possivelmente Julio César Chaves Sarati, de 35 anos.

ACIDENTE

O sobrinho do prefeito estava na embarcação na companhia dos três filhos, sendo dois adolescentes de 16 e 14 anos, e uma criança de dois anos, que conseguiram se manter na lancha e foram resgatadas por bombeiros e por pessoas que estavam em uma estância.

André e Júlio César não usavam coletes salva-vidas e que possivelmente foram lançados nas água. Sendo assim, André e o amigo teriam submergido por estarem sem os equipamentos de segurança, já os adolescentes e a criança estavam com coletes, o que facilitou o retorno para a lancha.

Os três menores se comunicaram com o Corpo de Bombeiros através de um telefone celular. Eles foram encontrados no barco à deriva, resgatados pelos socorristas e passam bem. De acordo com o Sargento Roney, quando se forma um temporal no Rio Sucuriú, os ventos se canalizam com uma força incontrolável, o que pode ter provocado o acidente.

A lancha teria saído da Marina JS, ao lado do Balneário Municipal de Três Lagoas. André reside na região de Três Lagoas, onde trabalha como representante da empresa Dallas Alimentos.