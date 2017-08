Três detidos Confusão em balneário termina

com vidro de viatura quebrado Briga generalizada foi entre familiares

Briga entre parentes terminou com três pessoas detidas e vidro de viatura quebrado. Confusão aconteceu ontem à tarde, no balneário municipal, que fica no prolongamento da Avenida Filinto Muller, de Três Lagoas.

De acordo com o JP News, equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada às 15h50 para atender briga generalizada que acontecia em frente ao balneário.

No local, policiais se depararam com homem de 37 anos que, depois de ameaçar familiares, desacatou militares e ignorou voz de prisão. Os parentes envolvidos na briga tentaram agredir a equipe, que precisou utilizar força e algemas para conter os ânimos.

O homem que desacatou os militares foi detido e colocado na viatura, foi quando um parente, de 50 anos, avançou contra os policiais e desferiu um soco no vidro traseiro da viatura. Ele teve ferimento na mão, foi detido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi medicado.

Terceiro familiar, de 31 anos, se envolveu na confusão e também foi detido. Enquanto militares registravam a ocorrência, em unidade policial, parentes chegaram ao local para exigir a liberação dos detidos. Caso registrado como desobediência, resistência e dano ao patrimônio público foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).