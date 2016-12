DURANTE A NOITE Condenado por homicídio e mais

dois fogem de colônia penal Anderson de Oliveira havia acabado de ser transferido do regime fechado

A Polícia Civil procura três presos que fugiram do sistema penitenciário de Três Lagoas. A fuga foi descoberta hoje pela manhã na Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima Vieira Jesus.

No corredor dos fundos do estabelecimento penal, no alojamento 5, os presos fizeram buraco no cimento, estouraram grade de proteção e conseguiram ter acesso ao lado de fora da unidade, que fica na Vila dos Ferroviários.

Fugiram Jean Carlos Veloso, 39 anos, Leandro Alves da Silva, 23 anos, e Anderson Souza de Oliveira, 36 anos. Eles estavam em regime semiaberto, que permite trabalhar e estudar fora do presídio durante o dia.

A fuga aconteceu entre a noite de ontem e a madrugada de hoje e foi gerado alerta no Estado para tentar recapturá-los.

Leandro Alves da Silva responde a crimes de roubo, adulteração em veículo, porte de arma, extorsão e tráfico de drogas. Ele responde a processos que tramitam desde 2012.

Jean Carlos Veloso já foi preso por furto e roubo. Uma das sentenças a que ele foi condenado aconteceu em 1999. No Tribunal de Justiça o processo mais recente a que ele responde é de 2012.

Anderson Souza de Oliveira foi preso por homicídio e furto. Ele recentemente havia sido transferido do regime fechado para o semiaberto por ter cumprido parte da pena e apresentar bom comportamento. Ele matou Alberto Gonçalves Dias, então com 59 anos, a facadas em 2009.

Até a publicação desta matéria, não havia informação que eles foram encontrados. O delegado Alessandro Rogério de Mendonça Capobianco, da 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, registrou a ocorrência.