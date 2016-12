CIÚMES Marido enciumado escreve nome da mulher em porrete que usa para ameaçá-la Ontem à tarde, mulher foi agredida pelo companheiro

Valquíria dos Santos Oliveira, de 21 anos, foi agredida pelo marido, Felipe Keller Carvalho, de 19, depois de tomar tereré com as amigas na praça do Bairro Jardim Acácias, em Três Lagoas, na tarde de ontem.

Conforme boletim de ocorrência, guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 13h20min e, ao chegar na praça, a vítima contou que foi agredida pelo marido e que já era costume se reunir no local com as amigas.

Apesar de Felipe saber que a esposa estava na praça, por crise de ciúmes, ao chegar no local, a xingou de vagabunda. Para a polícia, Valquíria relatou que no caminho de volta para casa o esposo começou a agredi-la com tapas e ameaça-la de morte.

Ao chegar na residência, a vítima disse que iria embora para a casa da mãe, porém, Felipe pegou um porrete, de aproximadamente 80 centímetros, onde gravou o nome da esposa, e disse que arrebentaria a mulher caso ela largasse dele.

Na delegacia, Valquíria contou que o pedaço de madeira fica guardado e que constantemente o marido a ameaça com o objeto e Felipe confessou que agrediu a esposa por motivo de ciúmes.